Santo André define até julho empresa responsável pelo Terminal da Vila Luzita

Cidade publicou nesta segunda-feira (11) o edital de concessão do serviço

A SATrans, autarquia municipal que gerencia o transporte coletivo em Santo André, deve definir até o dia 26 de julho a empresa responsável pela concessão do transporte público da região da Vila Luzita. Nesta segunda-feira (11) foi aberto o edital de privatização do serviço.



Entre as exigências do documento está a de que a empresa vencedora do certame faça obras no terminal, adequações de acessibilidade em até 12 meses, após a assinatura do contrato; e recapeamento do asfalto no corredor, reforma de três estações (Estádio, Miguel Couto e Dom Pedro I) na avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, e a construção de duas paradas: Xavantes e Guarará, no período de até 18 meses.



Além disso, a nova viação deverá ter todos os ônibus equipados com wi-fi, câmeras digitais de monitoramento, porta USB para carregamento de celular nos assentos e tecnologia de GPS, para acompanhamento das linhas. Ao longo da vigência do contrato, a idade média de toda a frota não poderá ultrapassar cinco anos de fabricação.



Desde outubro de 2016, quando a Expresso Guarará paralisou suas atividades e entrou em processo de falência, as linhas que atendem a região da Vila Luzita passaram a ser operadas - por meio de um contrato emergencial - pela empresa Suzantur (Transportadora Turística Suzano Ltda).



Quando o contrato venceu, ele não foi renovado pela atual gestão. Entretanto, a empresa continuou a operar na cidade por meio de uma permissão a título precário, até que o processo de concessão seja finalizado.