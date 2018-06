Santa diversão, Batman

Galleria Shopping

Sexta-feira e domingo (22 e 24), das 12h às 20h, e sábado, das 10h às 22h

Parte das atrações são gratuitas e outras são pagas.

O Parque do Batman chega ao último final de semana no Galleria Shopping. Há quase dois meses no local, a atração é uma extravagância dedicada a um dos personagens mais icônicos das histórias em quadrinhos, cinema e cultura pop.Foi criado um museu dedicado aos 80 anos do personagem com seções para cada década do cruzado de capa.A exposição interativa possui área para as crianças com batmóveis, uma batcaverna, brinquedos temáticos e até uma Gotham City cenográfica.