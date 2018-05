Sandra Faraj é inocentada em ação sobre desvio de verba

Na sentença do juiz Carlos Fernando Fecchio, da 2ª Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, "o pagamento é provado, em regra, documentalmente". Para basear a decisão, o magistrado também citou depoimento de funcionários da Câmara Legislativa à época, que comprovaram o pagamento devido.

"Ante a ausência de prova nesse sentido [de não pagamento], e com fundamento nos recibos estampados nas notas fiscais, assinados pela credora, o reconhecimento do pagamento merece acolhimento."

A Justiça do Distrito Federal inocentou a deputada distrital Sandra Faraj (PR) na ação em que ela era acusada de embolsar R$ 142 mil da verba indenizatória e não pagar a empresa de publicidade Netpub. Com isso, a parlamentar recuperou os bens que tinham sido bloqueados de forma preventiva para pagar a suposta dívida.Em março deste ano, o Conselho Especial do TJDFT também chegou a rejeitar a denúncia por ausência de provas. Na época, os desembargadores entenderam que não havia como abrir um processo contra Sandra Faraj, porque os serviços haviam sido prestados e os pagamentos comprovados por notas fiscais emitidas e atestadas pela própria empresa NetPub.