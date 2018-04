Salto de violência na Tijuca assusta moradores

Christiana também só encontrou o patrulhamento do Exército em uma oportunidade, em uma noite da última semana, na esquina entre as ruas Alzira Brandão e Conde de Bonfim. A jovem não acredita que a intervenção tenha trazido mais segurança aos moradores do bairro.



"Não senti nenhuma mudança com a intervenção. Se senti, a impressão é de que a violência está maior, como se os bandidos estivessem desafiando", finaliza Christiana.



A reportagem do Jornal Destak percorreu ruas da Tijuca na última quarta (25), mas encontrou apenas uma viatura com um policial militar na praça Saens Peña, principal local de circulação na região.



Procurada, a assessoria do Comando Conjunto respondeu que as ações de reforço no patrulhamento acontecem em áreas de grande circulação de pessoas e veículos, de forma dinâmica ou estática, iniciando por volta das 8h e finalizando ao anoitecer. De acordo com a nota, as áreas selecionadas concentram-se particularmente nas zonas sul e norte, e em parte da Zona Central da capital fluminense, com um efetivo variável, de acordo com o planejamento das ações conduzidas pelo Comando Conjunto.



Já a Polícia Militar informou que o patrulhamento ostensivo é feito pelo 6ºBPM ( Tijuca ) com viaturas, motos e policiamento a pé, e que tem realizado ações preventivas em conjunto com as Unidades de Polícia Pacificadora da região.

No bairro há mais de 30 anos, Ana Sobral vê uma situação de impotência entre os moradores locais. A analista de sistemas conta que precisou mudar a rotina por conta de violência, assim como outros conhecidos que vivem na área."Evito ao máximo sair nos finais de semana, o máximo que ando nas ruas é com os cachorros, evito situação de saída noturna. A gente vive uma vida muito limitada em função da violência. Você sai e precisa esconder o celular, para não chamar atenção, evitar uma facilidade para roubo. A certeza de impunidade é tão grande que eles estão cada vez mais ousados, cada vez mais descarados, e a gente tem que se proteger. Hoje, não vejo jeito a não ser evitar sair e se expor, é a única maneira", lamenta Ana. "Conversei com um motorista de táxi hoje e ele me disse que foi assaltado duas vezes em um mês, já perdeu dois celulares. Está muito fácil para os bandidos."Com mais de dois meses em vigor, a intervenção federal no Rio de Janeiro recebeu críticas por concentrar as ações de patrulhamento no Centro e na zona sul. Ana garante que só viu a presença dos militares nas ruas uma única vez. Para ela, o patrulhamento ostensivo faz falta na região."A intervenção parece que chegou no Rio de Janeiro em outras áreas, mas não na Tijuca. Só vi uma única vez, na praça Afonso Pena, um carro do Exército com os soldados patrulhando. Fora isso, nunca vi. E o ladrão também não vê. Ele sabe que vai assaltar, fazer um ganho ali e que não vai encontrar ninguém [para prendê-lo]. A intervenção até deve estar fazendo planejamento de inteligência, mas esse policiamento ostensivo faz falta. Ele reprime um pouco", afirma Ana.