'Saída da Icipe é uma tragédia' para Hospital da Criança, avalia Rollemberg

O governador do Distrito Federal (DF), RodrigoRollemberg (PSB), avaliou a saída do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada (Icipe) da gestão do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) como uma "tragédia" e que vai "lutar" para evitar o quadro.Rollemberg citou ainda um pleito defendido pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde,TedrosAdhanom, que avaliou o Hospital da Criança como um "modelo que deve ser adotado pelo mundo".

em cumprimento de sentença judicial", colocaria a gestão do HCB à disposição da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Em janeiro deste ano, o Icipe foi condenado por improbidade administrativa.



De acordo com o juiz titular da 7ª Vara da Fazenda Pública, Paulo Afonso Cavichioli Carmona, o instituto não preenche os requisitos necessários para ser qualificado como organização social - fator determinante para a celebração do contrato de gestão. O anúncio foi feito à Secretaria de Saúde um mês antes do desligamento oficial do Icipe.

"A saída da Icipe representará uma verdadeira tragédia no momento em que estamos entregando uma nova ala com mais 202 novos leitos. Vamos lutar para evitar essa tragédia", ressaltou.O Icipe divulgou nota na noite de sexta-feira (13) informando que ""Tão logo soube, convidei-os para uma reunião de trabalho para discutirmos, em conjunto, uma solução legal que evite a interrupção dos serviços de excelência prestados pelo Hospital da Criança. Depois da reunião, já procurei o Procurador-Geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Leonardo Bessa, para relatar a enorme preocupação do Governo de Brasília com essa situação e buscar um entendimento, dentro dos limites legais, para que sejam superados todos os impasses", afirmou Rollemberg.