Saiba o que abre e o que fecha no DF no dia do jogo do Brasil

Maioria dos órgãos ligados ao governo distrital vão fechar ao meio-dia

Em função da partida do Brasil contra a Bélgica pelas quartas de final da Copa da Rússia, às 15h desta sexta-feira (6), os órgãos públicos do Distrito Federal funcionarão em horários diferenciados.

Não será ponto facultativo. Todos os órgãos abrirão pela manhã, mas, na maioria, o expediente termina ao meio-dia. Porém, alguns pontos turísticos e serviços públicos seguirão horários distintos.

O serviços de coleta de lixo terão funcionamento antecipado: das 6h às 14h. Já os ônibus terão reforço no número de veícilos das 12h30 às 15h, no sentido Plano Piloto-Regiões Administrativas. Nesse mesmo período, o metrô funcionará com 20 trens.

A partir da meia-noite desta sexta, as faixas exclusivas do trânsito, costumeiramente reservadas para ônibus, serão liberadas aos veículos particulares. O tráfego será permitido até 23h59.

E entre 11h e 15h, o Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) fará alteração no tempo dos semáforos nas regiões de Taguatinga, Setor Policial Sul, Setor Bancário Norte, Parque da Cidade e vias N1, N2, W3 Sul, W3 Norte, W4 Norte.

Confira, abaixo, como vão funcionar os demais serviços nesta sexta-feira:





BRB – As agências ficarão abertas das 9h às 13h

Detran-DF – Os postos de atendimento funcionarão das 8h às 12h. Fiscalizações serão feitas normalmente.

Hemocentro – Abre das 7h ao meio-dia

Na Hora – O atendimento dos postos irá das 8h ao meio-dia

Saúde – Emergências e unidades de pronto-atendimento (UPAs) funcionarão normalmente. Ambulatórios e unidades básicas de saúde (UBS) não abrirão no turno em que ocorrer o jogo e funcionarão até meio-dia. Farmácias de alto custo seguem a mesma regra.

Secretaria de Fazenda – As agências funcionarão das 8h30 ao meio-dia. O atendimento telefônico pela central 156, opção 3, funcionará normalmente, das 7h às 19h. O atendimento virtual para dúvidas e solicitações estará disponível, mas as respostas serão dadas posteriormente. Emissões de segunda via para pagamento de impostos poderão ser feitas pelo portal da Secretaria da Fazenda.

Segurança – As delegacias de Polícia Civil abrem das 9h ao meio-dia. As Centrais de Flagrante não fecham. A delegacia eletrônica e o telefone 197 ficarão disponíveis.

SLU – A coleta de lixo, convencional e seletiva, será antecipada para o período das 6h às 14h. A Unidade de Recebimento de Entulhos funcionará até as 13h.

Metrô-DF – Funcionará normalmente, em horário de pico, das 6h às 8h45, com 24 trens. No resto da manhã, 15 trens vão circular. No horário de almoço, das 12h30 às 15h, serão 20 locomotivas e três reservas.

DFTrans – Os ônibus vão circular normalmente pela manhã, com reforço no horário de pico. Das 12h30 às 15h, haverá reforço da frota no sentido do Plano Piloto para as regiões administrativa. Após esse horário, o serviço funcionará de acordo com a demanda.



*Com informações da Agência Brasília