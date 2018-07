Sabina tem programação de férias a partir desta terça-feira

Parque tem oficina e contação de histórias com foco em ciências

A Sabina Escola Parque do Conhecimento, em Santo André, abre nesta terça-feira (10) uma programação especial para o período de férias escolares. Entre as atividades previstas estão oficinas, contação de história com foco em ciências, e uma exposição do Projeto Albatroz, que tenta conscientizar os visitantes para redução da captura de aves marinhas.



O Planetário e Cinedome de Santo André também oferecerão oficinas e atividades lúdicas sobre astronomia e um mini-curso de astronomia para crianças.



A oficina que abre a programação é a de bolha de sabão, onde o público vai aprender a fazer uma bolha de sabão com durabilidade utilizando conhecimentos científicos. As oficinas acontecem de terça a sexta, às 10h e às 13h.



Acontecem ainda as oficinas que ensinam a construção de um caleidoscópio e de periscópios como os de submarinos, e a confecção de discos para compreender a formação da cor branca a partir de todas as outras cores.



Também haverá experiências que vão, por exemplo, demonstrar porque a água morna e a água fria têm densidades diferentes e como ocorrem os tornados.



As inscrições para as oficinas podem ser feitas pelo e-mail sabina@santoandre.sp.gov.br. A Sabina fica na rua Juquiá, s/nº, Vila Eldízia e funciona de terça a domingos, das 9h30 às 17h30.



Os alunos e professores das escolas municipais de Santo André, crianças menores de 5 anos e pessoas com deficiência não pagam ingresso. Para os demais visitante, o valor é R$ 20, com meia-entrada para estudantes, professores, servidores públicos andreenses, aposentados e idosos acima de 60 anos. Interessados em assistir a uma das sessões do Planetário e Cinedome pagam R$ 30.