Sabina registra alta de 62% no número de visitas

Já em relação aos fins de semana, foram em média, 900 visitas por dia. No mesmo período do ano passado, a média de público foi de 700 pessoas por dia.



A programação de férias da Sabina segue até esta sexta-feira (27) com opções de oficina sobre conceitos da ciência, minicurso de astronáutica para crianças e contação de histórias todos os dias.



Serviço



As inscrições para as oficinas podem ser feitas pelo e-mail sabina@santoandre.sp.gov.br. A Sabina fica na rua Juquiá, s/nº, Vila Eldízia e funciona de terça a domingos, das 9h30 às 17h30.



Os alunos e professores das escolas municipais de Santo André, crianças menores de 5 anos e pessoas com deficiência não pagam ingresso. Para os demais visitante, o valor é R$ 20, com meia-entrada para estudantes, professores, servidores públicos andreenses, aposentados e idosos acima de 60 anos. Interessados em assistir a uma das sessões do Planetário e Cinedome pagam R$ 30.

