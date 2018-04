S. Caetano quer financiar R$ 36 mi em projeto para gerar receita

"Nos aparenta nítida violação aos princípios da legalidade, moralidade e motivação", declararam os vereadores na justificativa do projeto e continuaram: "A contratação de crédito externo, só pode ser feita para a realização de obras, serviços e atividades de interesse público, vedada utilização para custeio da máquina pública", declararam na justificativa do voto.



Mais projetos



Outros cinco projetos de autoria do Executivo, sendo que dois deles também se referem a obtenção de financiamentos, foram aprovados na sessão desta quinta-feira (19).



Dois deles autorizam a Prefeitura de São Caetano a obter empréstimo, junto a Caixa Econômica Federal, para projetos de combate a perda de água (R$ 33,7 milhões), e para incentivo a coleta seletiva, reforma do centro de triagem e instalação de ecopontos na cidade (7,1 milhões).



Os dois também receberam voto contrário de Lira e Bento com a alegação de que a administração já obtem débitos em aberto.



Os dois outros projetos aprovados dizem respeito a alteração na estrutura do Comdema (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente) e inclui a Delegacia da Mulher na lista de órgãos que recebem repasse da administração, no valor de R$ 5,3 mil.

Os vereadores de São Caetano aprovaram em sessão extraordinária realizada nesta quinta-feira (19) um projeto que autoriza a atual gestão a obter um financiamento junto ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) no valor de R$ 36 milhões para um programa de "modernização da administração tributária e gestão de setores sociais básicos".A justificativa apresentada pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) no projeto é de que a verba será usada para "promover ações estratégicas voltadas à melhoria do aproveitamento da capacidade de geração de receitas próprias" e "construir a base tecnológica para a implantação do conceito de cidade digital".O projeto recebeu parecer contrário dos vereadores Jander Lira (PP) e Chico Bento (PP). Para os parlamentares, o município já tem dívidas herdadas de outras administrações que precisam ser pagas e, por isso, não deveria contrair uma nova.