S. André pagará R$ 100 mil para projeto de preservação ambiental

São três temas prioritários: recuperação de áreas degradadas; proteção de recursos naturais e práticas de consumo responsável

O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), abriu concurso para selecionar projetos ambientais. O valor disponibilizado para o financiamento será de no máximo R$ 100 mil por projeto. As propostas devem ser apresentadas até 30 de maio.



São três temas prioritários para a seleção dos projetos: recuperação de áreas degradadas de interesse ambiental; proteção, conservação e preservação de recursos naturais (tanto na área urbana, quanto na de manancial); e incentivo/promoção de práticas de consumo responsável.



"É importante ressaltar que os trabalhos precisam ser direcionados e executados em Santo André, e independente da linha temática, os projetos deverão apresentar educação ambiental de forma transversal, conforme diretrizes da Política Municipal de Educação Ambiental", informou o Semasa em nota.



Os trabalhos serão financiados por meio de recursos do Fumgesan (Fundo Municipal de Gestão e Saneamento de Santo André), que recebe verba por meio de doações, multas de infrações ambientais aplicadas na cidade, dentre outros, para fomentar ações que visam o cuidado com o meio ambiente e a qualidade de vida. No total, serão disponibilizados R$ 200 mil.



Os candidatos terão os projetos analisados e escolhidos por representantes do Comugesan (Conselho Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental de Santo André), órgão criado com a finalidade de estudar, propor diretrizes, deliberar, fiscalizar e acompanhar a implementação da Política Municipal de Gestão de Saneamento Ambiental na cidade.



Mais informações estão disponíveis no site do Semasa ou pelo telefone (11) 4433-9923.