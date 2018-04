Rudge Ramos terá praça até setembro

No local será implantada quadra esportiva, pista de caminhada e playground

A área anexa ao piscinão do bairro Rudge Ramos, em São Bernardo, será transformada em uma praça-parque até setembro deste ano. A ordem de serviço para o início das intervenções foi assinada na manhã deste domingo (15).



No espaço localizado entre a rua Jacquey e a avenida Lauro Gomes será implantada uma quadra esportiva em grama sintética, pista de caminhada, playground, academia ao ar livre, tabela de basquete, bancos com floreiras, área de convívio e pontos de iluminação.



No programa praça-parque, os moradores se tornam parte integrante da conservação. "Eles decidem o horário de abertura e fechamento, trazendo muito mais segurança ao local", afirmou o prefeito Orlando Morando (PSDB).



Renata Rocha, 35 anos, é moradora da região e liderou um abaixo-assinado para a implantação da praça no local. "Vai se tornar um novo espaço de esporte e lazer, incentivando a melhora da qualidade de vida, especialmente para crianças e idosos", disse.