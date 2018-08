Rubem César (PPS) confirma apoio a Eduardo Paes

Pré-candidato pelo Partido Popular Socialista, antropólogo decidiu fazer uma aliança com o DEM (Democratas)

O PPS (Partido Popular Socialista) desistiu da pré-candidatura de Rubem César ao Governo do Estado, devido a uma aliança com o candidato Eduardo Paes, do DEM (Democratas), que vem em uma semana decisiva de fechamento de alianças políticas para a corrida eleitoral. O próprio antropólogo confirmou a informação de que retirou sua candidatura, em entrevista exclusiva ao Destak, e explicou o motivo pelo qual isso aconteceu. A cerimônia em que o apoio será divulgado está marcada para a tarde desta quarta (1º), na sede do partido.



"Minha candidatura dependia de uma aliança que desse robustez, porque o PPS é um partido pequeno. Então, desde o início, estamos trabalhando alianças. No início parecia que haveria muita possibilidade, [...] chegamos a pensar em cinco partidos. Os cinco seriam capazes de formar uma coalizão robusta, capaz de competir pelo voto e pelo Governo. Essas alianças se desmontaram, cada uma de seu modo. Sobretudo, a Rede local, não a nacional, resolveu ir para o Romário, o que foi surpreendente, mas aconteceu nessa última semana. E o PSB ainda está decidindo como vai se posicionar diante do quadro nacional. O PSDB, por conta do jogo nacional, aproximou-se do DEM. Então, essa conjuntura toda, foi esvaziando o quadro de alianças em torno do meu nome", explicou.



Segundo Rubem César, ele não estava em campanha para começar uma carreira política, mas para "enfrentar os problemas do Rio de Janeiro". Após negociações, a alternativa foi fazer uma aliança com Eduardo Paes, que vai ser lançada nesta quarta-feira (1º), no qual Rubem César terá uma posição no Governo.



De acordo com o antropólogo, a função ainda está sendo negociada, mas deve girar em torno de seus dois interesses: segurança pública e inclusão social. Segundo a assessoria de Eduardo Paes, o candidato vai se encontrar com o antropólogo às 16h, na sede do PPS, no Centro da cidade.