Rua Sá Ferreira, em Copacabana, é interditada por uma hora

19º BPM (Copacabana).

COPACABANA | Rua Sá Ferreira: a via está fechada, devido a uma ocorrência policial, a partir da R. Raul Pompéia, sentido Av. Atlântica. pic.twitter.com/KAW6eQ7HTS — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) May 7, 2018

Batalhão de Ações com Cães) fizeram operação nas comunidades do Pavão-Pavãozinho e do Cantagalo, próximas ao local, com o intuito de coibir o crime organizado. Foram apreendidos 14 tabletes de maconha, unidades da mesma droga embaladas e material para endolação. Testemunhas teriam relatado barulhos de disparos na localidade do Galo. A Polícia Militar nega tiroteios no local.

A rua Sá Ferreira, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, ficou parcialmente fechada, entre a rua Raul Pompeia e a avenida Atlântica, na tarde desta segunda (7), por cerca de uma hora, entre 17h e 18h, de acordo com informações do Centro de Operações da Prefeitura do Rio, por meio do Twitter.Um corpo teria sido encontrado no local, por agentes da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora). Ainda não há informações sobre a identidade da vítima fatal ou as circunstâncias da morte. A Divisão de Homicídios da Polícia Civil foi acionada, assim como oMais cedo, pela manhã, agentes do BAC (