Rua do Sítio Histórico será interditada por três dias para obras

Depois de uma reunião entre moradores, Prefeitura de Olinda e Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) sobre as obras de restauração da Igreja do Bonfim, o Executivo anuncia a interdição da Rua do Bonfim nos dias 12, 13 e 14, das 7h às 17h, para serviços na rede elétrica e mudança de posicionamento de um poste. As intervenções são necessárias para a conclusão do serviço e trará mais segurança aos moradores da área. O trecho fica entre a Ladeira da Misericórdia e a Ladeira da Sé.

O poste está afetando a rede elétrica do Bonfim e seus fios de alta tensão passam na lateral do templo católico. Além de proibir a passagem de veículos, a interdição vale também para estacionamento de carros, no qual não será permitida a parada de veículos no trecho entre a Misericórdia e a Rua Pedro Monteiro.