Rua do centro é interditada para obras

Recapeamento do asfalto começa na quinta e só termina no domingo (29)

A rua Santa Catarina, no centro de São Caetano, será interditada a partir desta quinta-feira (26) para obras de recapeamento. A rua Baraldi também terá reparo, mas não precisará ser fechada.



As intervenções acontecem até o domingo (29) entre o trecho da avenida Roberto Simonsen e a rua Amazonas.



De acordo com o departamento de trânsito, na quinta (26/07) e sexta-feira (27/07), será feito o trabalho de fresagem (raspagem) do asfalto, a partir das 20h.



No sábado (28) e domingo (29), a partir das 8h, será feita a aplicação do novo revestimento asfáltico na rua Baraldi, que ficará com tráfego em meia pista até o término do serviço.



Já a rua Santa Catarina receberá reparos nas guias e sarjetas antes de receber um novo asfalto (o que poderá ocorrer no final de semana seguinte).