Roubos a caixas eletrônicos batem recorde no primeiro trimestre

Índice aumentou 43% em relação ao ano anterior, de acordo com números divulgados pelo ISP

O número de roubos a caixas eletrônicos alcançou recorde no primeiro trimestre deste ano. De acordo com dados divulgados pelo ISP (Instituto de Segurança Pública), foram 20 ocorrências do crime registradas em janeiro, fevereiro e março de 2018, o maior número contabilizado desde que a série histórica começou, em 2003, superando os 19 registros em 2005. Em relação ao ano anterior, os índices aumentaram 43%.



Entre domingo e segunda, dois casos de explosão em agências bancárias aconteceram em menos de 24 horas, na capital fluminense. Os dois roubos aconteceram à mesma rede de bancos. Até o momento, ninguém foi responsabilizado ou detido por conta dos crimes.



O caso mais recente aconteceu na madrugada desta segunda (7), quando uma agência da rua Haddock Lobo, na Tijuca, zona norte, foi explodida e roubada. A Polícia Militar informou que o 6º BPM (Tijuca) foi acionado, através do telefone 190, para a ocorrência, mas que os bandidos já tinham conseguido fugir quando os agentes chegaram ao local.



Foi realizada uma perícia na agência bancária, e a ocorrência foi encaminhada à 18ª DP (Praça da Bandeira). Um caixa eletrônico foi detonado e parte da agência ficou destruída. Até o fim da tarde de segunta (7), buscas eram feitas na região para encontrar os responsáveis.



Já no domingo (6), o ataque foi a uma agência em Laranjeiras, na zona sul do Rio, também durante a madrugada. Uma das máquinas ficou destruída, e a explosão estilhaçou os vidros da agência. Ninguém ficou ferido.



Segundo a Polícia Militar, foram encontrados uma cavadeira de ferro e nove estojos de munição. Os bandidos teriam deixado o local dando tiros para o alto. A DRF (Delegacia de Roubos e Furtos) investiga o caso.



Os dados do ISP mostram que os índices deste tipo de ocorrência apresentavam poucas variações nos últimos cinco anos. Onze casos foram registrados no primeiro trimestre de 2013. No mesmo período de 2014, foram 13 casos. Nos três primeiros meses de 2015, o índice voltou a cair para 11 ocorrências, enquanto na mesma época de 2016 e 2017, variou com 13 e 14, respectivamente, bem abaixo das 20 registradas neste ano.