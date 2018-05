Roubos caem, mas homicídios crescem em abril

539, em abril do ano passado 2017 para 592, no mesmo período deste ano

E completa: "Por isso que, muitas vezes, os índices dessa parte caem, enquanto os de homicídios crescem. Essa é a lógica que sempre orientou o trabalho da segurança pública no país, uma lógica de proteção à propriedade. Esse discurso de que o bem mais importante é a vida é apenas um discurso legal, de constituição. Na verdade, o que é mais importante [para o Estado] é o bem daquelas pessoas que possuem poder de compra e aquisição", afirma.



Uma das ocorrências que teve maior aumento em relação a abril do ano passado foi o homicídio decorrente de oposição à intervenção policial, que registrou um crescimento de 26,3%, passando de 80 para 101. José Cláudio explica que essa realidade era projetada por estudiosos desde o início da intervenção federal no Rio, em fevereiro. De acordo com o professor, as instituições militarizadas trazem a intensificação da ideia do conflito.



"Há uma lógica de confronto muito mais intensa e estimulada, uma ideia de derrota do que a instituição vê como inimigo. A PM e o Exército seguem um raciocínio militarizado de destruição do inimigo, é uma lógica de execução sumária, que se torna uma prática comum dentro dessas forças. [A PM] é a polícia que mais mata e que mais morre. É uma prática homicida e suicida. Ela não tem o controle sobre a violência, mas, sim, amplia essa violência. Existe toda uma ideia de guerra às drogas e ao crime, mas, na verdade, você intensifica as mortes e a dor", avalia José Cláudio.



O estudioso ainda critica a investigação por parte da Justiça Militar, e não da Justiça comum, de crimes cometidos por membros das Forças Armadas contra civis: "Isso tudo piora quando o Exército consegue determinar que as mortes decorrentes dessas ações sejam julgadas em tribunais militares. Você cria uma exceção, abre esse campo para que os militares tenham um trabalho diferencial. O julgamento é feito pelos seus próprios pares. Isso estimula o número de homicídios, porque dá a certeza de que você será absolvido", completou.



Com Belford Roxo liderando os índices de homicídio decorrente de intervenção policial, com nove casos em abril, o sociólogo destacou os altos índices de crimes recorrentes na área, além da presença de grupos que acabam alimentando a violência.



"Em uma região como essa, há uma presença muito grande do tráfico, e isso gera conflitos e vitimiza muita gente. É Baixada, não tem investigação. Há um histórico de execução sumária. É uma segurança marcada por grupos de extermínio. Eles sempre cresceram por lá. É a reprodução de uma lógica histórica da cidade", finalizou.





