Roubo de veículos cresce 58% em São Caetano do Sul

O número de roubos a veículos em São Caetano cresceu 58% em junho desse ano, se comparado ao mesmo período de 2017. A informação foi divulgada ontem (25) por meio das estatísticas criminais da SSP (Secretaria de Segurança Pública).No total foram 30 crimes do tipo no mês de junho, o registro mensal mais alto desde maio do ano passado, quando 33 carros foram roubados no município.Em 2018 já foram roubados 118 veículos na cidade do ABC. No mesmo período do ano passado já haviam sido roubados 143 automóveis. Na comparação, houve redução de 17%.