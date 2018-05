Roubo de carga provoca pânico na Linha Vermelha

Grupo de criminosos armados com fuzis AK-47 atiraram contra escolta de caminhão e sequestraram motorista, na altura da Maré

Um roubo de carga provocou pânico entre motoristas que circulavam pela Linha Vermelha, na manhã desta segunda (7), por volta das 9h30, na altura do Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, perto da entrada da Linha Amarela. Um grupo de criminosos, armados com fuzis AK-47, atiraram contra seguranças da escolta do caminhão, que reagiram. Houve troca de tiros entre os bandidos e os agentes particulares. Não há registros de feridos.



Assustados, muitos motoristas andaram na contramão, e alguns chegaram a sair de seus veículos no meio da via expressa. Deitados no asfalto, eles tentavam se protegerem dos tiros, conforme mostram imagens compartilhadas em redes sociais. Apesar da confusão, a Linha Vermelha não foi interditada, de acordo com o Centro de Operações da Prefietura do Rio.



Segundo informações da 17ª DP, o veículo transportava aparelhos de celulares. O motorista do caminhão de carga, não identificado, foi sequestrado e levado à força para a favela Vila dos Pinheiros, também na Maré, mas já foi liberado. Um inquérito foi instaurado para apurar o caso.



Apesar do 22ºBPM (Maré) e do BPVE (Batalhão de Policiamento em Vias Expressas) terem sido acionados, não houve confronto envolvendo policiais militares, apenas seguranças particulares. "Buscas estão sendo feitas na região. Até o momento, não há relatos de feridos e não houve prisões relacionadas ao fato", informou a Polícia Militar, por meio de nota.



Na quinta-feira passada (3), motoristas que seguiam por outra via expressa da cidade, a Linha Amarela, passaram por uma situação semelhante, com tiroteios atrapalhando a circulação dos veículos e provocando pânico. Na ocasião, policiais militares trocaram tiros com criminosos durante uma incursão na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, após a morte de um capitão em uma tentativa de assalto.