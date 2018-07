Rollemberg sanciona nesta sexta o Instituto Parque Granja do Torto

O governo defende que a implementação do instituto vai solucionar a subutilização do parque e estimular a produção local e sustentabilidade. Conforme a lei aprovada, o instituto ficará responsável por fomentar negócios nos setores de interesse; implementar programas; estimular processos de inovação e desenvolver a integração de cadeias produtivas na agropecuária, por meio de atividades técnicas, culturais e sociais.



Público

De acordo com informações da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, o parque recebe mais de 100 mil pessoas por ano com a realização de eventos. A área é de 73,99 hectares.



Em 2014, o Tribunal de Contas do Distrito Federal transferiu a gestão do parque da Associação dos Criadores do Planalto (ACP) para a Terracap. A entidade, que coordenou o espaço or 25 anos, foi acusada de irregularidades como o acúmulo de dívidas com a CEB, contrato sem licitação e uso de servidores públicos.







Está prevista para a manhã esta sexta-feira (6) a sanção da Lei que cria o Instituto Parque Granja do Torto. O objetivo é desenvolver a área da agropecuária do Distrito Federal e explorar o espaço.O projeto foi aprovado no dia 19 de junho pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). O texto prevê a formação de um Conselho de Administração, com nove membros - quatro representantes do Poder Executivo, três da sociedade, um do Legislativo e um da agricultura familiar.O Instituto, ligado à Secretaria de Agricultura, será o responsável pela gestão do Parque Granja do Torto. A regulamentação com as metas, prazos e obrigações está prevista para ser divulgada também nesta sexta-feira.