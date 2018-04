Rollemberg promete cortar ponto dos servidores do Detran

Categoria está paralisada desde 13 de março, e desde então, não fechou um acordo com o governo

O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB) anunciou que irá descontar o salário dos dias não trabalhados dos servidores do Departamento de Trânsito do DF (Detran) . A categoria está em greve desde 13 de março.



Segundo o chefe do Executivo, a greve é "inadmissível", pois de acordo com ele, já foram feitas várias negociações, porém todas negadas pelo sindicato dos grevistas. "Nossa determinação é de promover o corte de ponto dos servidores que não estiverem trabalhando", disse Rollemberg.