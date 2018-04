'Rollemberg me despreza por eu ser negro', afirma vice-governador do DF

Renato Santana fez discurso com duras críticas à gestão do seu companheiro de chapa durante sessão solene na Câmara Legislativa

Em um discurso na Câmara dos Deputados nesta segunda-feira (23), o vice-governador do Distrito Federal, Renato Santana (PSD) fez duras críticas ao governador Rodrigo Rollemberg (PSB). Na fala, Renato chegou a dizer que chefe do Executivo o despreza por ele ser negro.



"É hora de dizer o motivo da perseguição que sofri: é preconceito por eu ser negro, da Ceilândia. É por isso que Rollemberg me despreza. O governador nunca escondeu seu desprezo pelos mais humildes", afirmou Santana.



O vice também fez críticas à forma como Rollemberg administra o DF e se disse que errou ao formar chapa com o governador nas eleições passadas. "Errei quando apoiei esse plano de governo. Houve aumento nas tarifas dos ônibus, com um detalhe: na calada da noite. Ele fez um caos na saúde, não investiu na segurança pública, que consequentemente, pela primeira na história do DF, teve delegacias fechadas e postos policiais queimados. Sequer fez a manutenção dos viadutos", comentou.



O distanciamento entre os administradores do Distrito Federal já era notório no cenário político da capital. Entre as medidas do fim da aliança, foi o encolhimento do orçamento destinado para a vice-governadoria.



O recurso destinado para a esta pasta, que era de R$17,2 milhões no ano passado caiu para 7,7 milhões neste ano - um corte de 54%. Em 2016, a dotação foi de R$ 15 milhões. De acordo com a Secretaria de Planejamento do Governo de Brasília, a redução se dá devido à diminuição das funções da vice-governadoria.



O orçamento reduzido se deu exatamente após rompimento do PSD, partido do vice, da base do Governo Rollemberg. A sigla, no entanto, não considerou como retaliação. A informação é de que o próprio vice-governador teria sugerido a redução da verba. Na nota do rompimento, não houve críticas expressas.



Ainda na sessão da Câmara dos Deputados, Renato Santana afirmou que não iria se calar diante das ''retaliações'' do governador. "Se o objetivo é me calar, que Rollemberg fique na tentativa. Agora, tentar calar uma população de 3 milhões de pessoas que gritam por socorro é algo impossível. A não ser que se mude toda a prestação de serviço à população", concluiu.



O Destak procurou o governador Rodrigo Rollmberg, porém até a última atualização desta matéria o chefe do Executivo não tinha respondido.