Rollemberg lança Eduardo Brandão como vice da sua chapa

"Chegamos à conclusão de que a saída do Distrito Federal é apoiar quem arrumou a casa, o governador que mais cuidou das causas do Partido Verde. Ele fechou o maior lixão da América Latina, enfrentou a crise hídrica", disse Eduardo Brandão.

O apoio do PV à reeleição de Rollemberg já tinha sido anunciado em junho e tinha sido reafirmado no sábado (28), pelo próprio Brandão durante a convenção do PSB . Nesta terça, Rollemberg e o presidente do PSB, Tiago Coelho, estiveram no evento do PV, assim como a pré-candidata ao Senado pela coligação, Leany Lemos.