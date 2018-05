Rollemberg diz que não tem como fazer 'qualquer redução do ICMS'

O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), afirmou nesta sexta-feira (25) que o governo local não tem como reduzir o cálculo do Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços (ICMS) do diesel, como pediu o governo federal. O pedido foi feito pelo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, em reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que reuniu secretários da Fazenda de 13 Estados, no Palácio do Planalto.

"A grande reivindicação dos caminhoneiros é a isenção do PIS/Confins e redução da margem de lucro da Petrobras. Neste ano eleitoral, estamos impedidos de fazer qualquer redução do ICMS", afirmou Rollemberg.

A expectativa do governo era convencer os estados a reduzir o imposto. A medida deve gerar uma redução adicional média de R$ 0,05 do preço do diesel nas bombas, se todos os Estados aderirem. "(Vamos) incorporar na base de cálculo do ICMS a redução de preço anunciada pela Petrobras. Na regra vigente isso seria incorporado só daqui a 15 dias", disse o ministro.

Com essa medida adicional, o preço do diesel pode ficar R$ 0,35 mais barato nos próximos 15 dias, considerando a redução de R$ 0,25 (com a baixa de 10% anunciada pela Petrobras) e os R$ 0,05 de economia com a isenção da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), imposto sobre combustíveis, sobre o diesel.



Abastecimento

O governador afirmou que a Polícia Militar está atuando para garantir a normalização do abastecimento no DF. "Qualquer caminhão que chegar nos postos de distribuição nos vamos garantir a escolta até os postos, para que a população seja abastecida. Estamos priorizando os abastecimentos emergenciais", afirmou.



Segundo ele, até o final da tarde desta sexta-feira, 31 caminhões entraram nos postos de distribuição e tiveram a saída escoltadas até os postos de combustível. Mesmo assim, dos mais de 600 postos do DF, apenas quatro ainda têm combustível.