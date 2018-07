Rollemberg deve definir seu vice até domingo

O nome mais provável para compor a chapa é o do presidente do PV, Eduardo Brandão, porém novos acordos poderão ser fechados

Candidato à reeleição pelo PSB, o governador Rodrigo Rollemberg terá até o final desta semana para definir quem irá ser o seu vice nestas eleições. Depois da desistência da ex-governadora Maria de Lourdes Abadia – que era uma das opções – o nome mais cotado agora é o do presidente do PV no DF, Eduardo Brandão.



O nome começou a ser especulado durante a convenção do PSB, realizada no último sábado (28), porém segundo Rodrigo Rollemberg novas alianças ainda podem ser fechadas. "Estamos esperando concluir o processo de negociações, mas muito provavelmente deve ser o Eduardo Brandão", afirmou.



Brandão, que estava na convenção, não mediu esforços para elogiar o Rollemberg. "Hoje é um dia de muita alegria para o PV . Fazemos política com coerência , temos de continuar no caminho certo, temos de acabar com a velha política . A melhor alternativa para o DF é o Rollemberg . Por isso vamos reeleger o nosso Rodrigo para mais quatro anos à frente", disse.



Rollemberg tenta ainda nesta semana – prazo final das convenções no DF- conseguir o apoio do PDT, Podemos e Solidariedade, . Atualmente o socialista conta com o apoio do PV e da Rede Sustentabilidade e por enquanto, garantiu cerca de 48 segundos de tempo na propaganda eleitoral de rádio e TV.



Ciro e Marina

Enquanto espera fechar alianças para definir o seu vice, Rollemberg afirmou durante a convenção que pretende apoiar a candidatura de Ciro Gomes (PDT) na corrida pela Presidência da República. Ao ser questionado se isso não iria gerar um conflito interno, já que o Rede Sutentabilidade de Marina Silva apoia ele aqui no DF, o socialista afirmou que isso já foi acertado.



"Já conversei com a Rede e está tudo certo. Eu pretendo apoiar o Ciro Gomes, porém iremos garantir palanque tanto para ele quanto para a Marina Silva aqui no DF", afirmou o candidato.



Enquanto no DF o PSB vai apoiar a candidatura do pedetista, em âmbito nacional o partido ainda se encontra dividido entre apoiar Ciro, o PT ou liberar os diretórios regionais. Durante a convenção no DF, o presidente nacional da sigla, Carlos Siqueira, afirmou que o PSB vai "estar do lado certo" durante a campanha presidencial e terá sua cota de responsabilidade.