Rollemberg declara apoio a Ciro Gomes e crítica o isolamento do PSB

Chefe do Executivo afirmou que o pedetista é o nome mais "adequado" para liderar as forças progressistas

O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), usou sua conta no twitter para declarar o seu apoio ao pré-candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes. O socialista, que também é pré-candidato e irá disputar a reeleição ao Buriti, afirmou que pedetista é o nome mais "adequado" para liderar as forças progressistas.





Tenho respeito e apreço por Marina Silva, Álvaro Dias e Alckmin mas considero Ciro Gomes o nome mais adequado para liderar as forças progressistas. — Rodrigo Rollemberg (@RollembergPSB) 12 de julho de 2018

O PSB não pode se omitir. Temos que estar à altura dos desafios colocados para o Brasil e das expectativas da população para esse momento. — Rodrigo Rollemberg (@RollembergPSB) 12 de julho de 2018

Seria lamentável que um partido com a história do PSB se omitisse no momento mais delicado da história recente do Brasil. — Rodrigo Rollemberg (@RollembergPSB) 12 de julho de 2018

No início de 2018, a legenda chegou a anunciar o nome do presidente da Câmara Legislativa, Joe Valle, como pré-candidato ao Palácio do Buriti, mas o distrital acabou declinando.



Agora, um grupo defende que o PDT feche com Rollemberg, porém outra parte quer apoiar o pré-candidato do PR, Jofran Frejat, que já admite a possibilidade de desistir da candidatura.





