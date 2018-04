Rollemberg cumpriu menos da metade do seu plano de governo

Obras como a expansão do BRT sequer saíram do papel; governo destacou obras feitas como a captação do Paranoá

Há menos de nove meses para encerrar o mandato, o governador Rodrigo Rollemberg (PSB) concluiu 43% do plano de governo apresentado durante sua campanha eleitoral. Das 472 ações elencadas como prioritárias no início da gestão, apenas 202 foram totalmente executadas.



Dados do próprio Executivo local apontam que 215 obras ou propostas estão em fase de execução. Outras 55 sequer foram trabalhadas. As informações estão disponíveis no novo site do GDF. O portal é chamado de "Banco de Prioridades" e foi lançado para a divulgação dos projetos realizados.



Uma das áreas que mais tem itens não executados é a da mobilidade. Promessas como a criação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) - que interligaria regiões do Sol Nascente, Ceilândia, Taguatinga - e a expansão do BRT Expresso - previsto para ligar o Plano Piloto a Sobradinho e Planaltina - nem saíram do papel.



Este é o segundo governo local que não consegue finalizar essas obras. Isso porque são necessários recursos da União, e com a crise econômica dos últimos anos os repasses ao DF foram afetados. "Nós cumprimos a implantação do Bilhete Único, algo muito importante. O baixo nível de execução da área de mobilidade é em função de grandes obras que não dependem só do nosso governo", justificou Rollemberg.



Outros setores que também estão desfalcados são o da saúde e da educação. Entre as obras executadas, Rollemberg destacou a construção da barragem do Paranoá, que foi feita em caráter emergencial devido à forte estiagem e a a captação de água do Bananal.

Sobre os itens ainda a serem entregues até o mês de dezembro, Rollemberg disse não ter uma meta. "Seria um chute dizer 60%", alegou.