Rogério Rosso é oficializado na disputa pelo Buriti

Deputado federal do PSD tem apoio do PPS, PSC e do PRB; Izalci Lucas, do PSDB, poderá ser o vice

O deputado federal Rogério Rosso (PSD) oficializou na noite desta quinta-feira (19) sua pré-candidatura ao Palácio do Buriti. Rosso tem o apoio do senador Cristovam Buarque (PPS), que concorrerá à reeleição na chapa majoritária. O deputado tem ainda os apoios do PSC e do PRB. Embora o PSDB também integre o grupo, ainda há dúvidas se o deputado federal Izalci Lucas, que era pré-candidato, vai aceitar a vice ou concorrer à releição pela Câmara dos Deputados.



A decisão ocorreu na noite desta quinta, após três dias de negociações que se estenderam desde que Jofran Frejat (PR) anunciou que não iria mais disputar a eleição. Líder nas pesquisas de intenção de voto, Frejat desisitiu e colocou Rosso na linha de frente da disputa. Em nota, Rosso afirmou que o que está em jogo na disputa eleitoral é o "resgate do DF".



"Tenho procurado manter a unidade do nosso grupo e dialogado à exaustão para que sempre prevaleça o entendimento e a harmonia entre os partidos de nossa aliança, mantendo inclusive o diálogo com outras coligações no campo da oposição ao atual governo de Brasília. Digo sempre que o que está em jogo é o resgate do DF e, acima de tudo, o compromisso que todos devemos ter com as famílias", disse.



Leia abaixo a nota oficial

Nota Oficial de Rosso (PSD/DF)



Recebi na noite desta quinta-feira (19/07), comunicado da nossa coligação apontando que, por maioria absoluta dos partidos de nossa aliança, meu nome foi indicado para concorrer como governador do DF nas eleições gerais de 2018.



Tenho procurado manter a unidade do nosso grupo e dialogado à exaustão para que sempre prevaleça o entendimento e a harmonia entre os partidos de nossa aliança, mantendo inclusive o diálogo com outras coligações no campo da oposição ao atual governo de Brasília. Digo sempre que o que está em jogo é o resgate do DF e, acima de tudo, o compromisso que todos devemos ter com as famílias.



Vou utilizar as próximas horas para consultar minha família, meus apoiadores, meus amigos e o pesidente nacional do meu Partido, ministro Gilberto Kassab, para decidir sobre meu posicionamento final.



Que Deus nos dê serenidade e abençoe o Distrito Federal.



Rosso