Rogério Andrade é preso no Rio por envolvimento com máfia dos caça-níqueis

O contraventor Rogério Andrade foi preso na tarde desta quarta-feira (13), no Rio de Janeiro. O mandado de prisão, do juiz Gabriel Borges Knapp, da 4ª Vara Federal do Rio, foi cumprida no próprio fórum, onde o patrono da Mocidade Independente de Padre Miguel teria audiência por outro processo.

Andrade foi preso pelo crime de corrupção ativa em processo decorrente da Operação Gladiador, de dezembro de 2006.A ação desarticulou uma quadrilha de policiais civis e militares que recebia propina dos chefes das máfias caça-níquel. Andrade chegou a ser condenado pelo crime, mas, desde então, recorre da decisão em várias instâncias.

Logo após a prisão, o herdeiro do bicheiro Castor de Andrade foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), de onde seria levado para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica.