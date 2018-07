Rogério 157 é condenado a 32 anos de prisão

tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção ativa, segundo informações do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro).

De acordo com a denúncia, entre outubro de 2013 e maio de 2014, ele teria sido um dos responsáveis, ao lado de outras pessoas, pelo controle do tráfico de drogas em diversos bairros do Rio, em especial no Complexo da Maré, Serrinha, Vila Aliança e Dendê, na zona norte.



Na mesma sentença, José Carlos de Souza, conhecido como Gênio, também foi condenado a seis anos e oito meses de reclusão pelo crime de associação para o tráfico. Ele está foragido desde o oferecimento da denúncia, em 2013.