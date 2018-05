Rodovias que cortam ABC têm bloqueios

A Anchieta também está fechada na altura do km 24, no sentido litoral, com a faixa da esquerda liberada para a passagem de ônibus e veículos de passeio, e lentidão do km 23 ao km 24.



O acesso ao Porto de Santos permanece bloqueado, tanto na margem direita, pela via Anchieta, quanto na margem esquerda, pela rodovia Cônego Domênico Rangoni, devido a protestos.

Os caminhoneiros bloquearam as rodovias que cortam o ABC. Trechos da Anchieta, Imigrantes e do Rodoanel foram fechados na manhã desta quinta-feira (24). A categoria pede ao governo federal que zere os impostos para o óleo diesel.Na rodovia dos Imigrantes, caminhoneiros atearam fogo em pneus na pista na altura km 20 no sentido capital, e no km 24, no sentido litoral. A faixa da esquerda está liberada em ambos os sentidos, para a passagem de ônibus e veículos de passeio.De acordo com a ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta e Imigrantes), há 1 km de lentidão no sentido litoral e 2 km no sentido capital.