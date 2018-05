Rodovias de Pernambuco ainda contam com ao menos 25 bloqueios

Segundo a PRF, bloqueios acontecem em vias da região metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão do Estado

Apesar do acordo entre o governo Federal e representantes dos caminhoneiros, anunciado na noite desta quinta-feira (24), o protesto nas rodovias continua em Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelo menos 25 os bloqueios acontecem nesta sexta-feira (25) em vias da região metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata, Agreste e Sertão do Estado.



Desde a última segunda-feira (21), a categoria realiza manifestações contra o aumento do preço do diesel. Nos pontos de interdição, alguns veículos de pequeno porte, ambulâncias, ônibus e caminhões com cargas para hospitais estão conseguindo passar.



Suape

Mesmo após liminar determinando a liberação da via, os caminhoneiros permanecem impedindo o acesso de veículos a Suape, em Ipojuca, Grande Recife. Segundo a assessoria do Porto Organizado de Suape, os manifestantes já foram informados da decisão judicial.



Uma média de 1,6 mil a 2 mil caminhões (70% de combustíveis) estão deixando de ter acesso ao porto. Até a quinta-feira, 1,8 mil veículos importados estavam no Pátio Público de Veículos sem conseguir escoamento via rodoviária. E o gás de cozinha permanecia sem deixar o porto desde a segunda-feira (11).