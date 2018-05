Rodovias Anchieta e Imigrantes registram acidentes nesta quinta-feira

Ocorrências deixaram duas pessoas feridas e causaram lentidão nas pistas

As rodovias Anchieta e Imigrantes registraram acidentes envolvendo caminhões na manhã desta quinta-feira (3), ambos na altura da cidade de São Bernardo. As duas ocorrências tiveram feridos e causaram lentidão nas pistas tanto no sentido São Paulo, quanto no litoral.



Na Anchieta, um caminhão que transportava água sanitária colidiu com outro veículo, por volta das 4h40, no km 28, no sentido da capital. Um dos motoristas ficou gravemente ferido e foi socorrido pela Ecovias, concessionária que administra a via, para um hospital local.



Já no acidente da Imigrantes, uma carreta que transportava papel tombou e acabou envolvendo outras três carretas e um carro que transitavam próximos a ela. O acidente aconteceu por volta das 5h15, no km 33, no sentido do litoral. Um pessoa também ficou ferida.



Com o acidente, a carga de espalhou pela pista e três das quatro faixas precisaram ser interditadas.