Rodoviários param ônibus no centro do Recife em protesto

Rodoviários do Grande Recife protestam para reivindicar o dissídio coletivo conquistado pela categoria em julho de 2017, que garantia o reajuste de 8% no ticket alimentação e de 6% no salário. Até o momento, o aumento não foi concedido. Cerca de 200 profissionais, entre motoristas, cobradores e despachantes aderiram ao ato.





Segundo a categoria, após a decisão favorável do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT), o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de Pernambuco (Urbana-PE) recorreu sobre a decisão no Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília, e até o momento, o processo ainda não foi concluído. Pela decisão de uma liminar, as empresas pagam o reajuste de 2,56% até a decisão final.



De acordo com os manifestantes, o ato faz parte do dia nacional de luta de classes, em apoio à paralisação dos caminhoneiros e petroleiros. Até o momento, não há previsão de quando os rodoviários que estão realizando o protesto retornarão às atividades.

Passageiros que estavam nos coletivos precisaram realizar parte do trajeto a pé. A manifestação acontece no cruzamento da avenida Guararapes com a rua do Sol, na ponte Duarte Coelho e na avenida Conde da Boa Vista, no centro da capital pernambucana. Os rodoviários ocupam uma faixa de cada via, permitindo a passagem de veículos.