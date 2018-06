Rodoviários decidem dar trégua de 24 horas na greve

11.06.2018 20:30

Paralisação causou tumulto hoje aos usuários do Rio de Janeiro

Os Rodoviários do Rio de Janeiro decidiram dar uma trégua de 24 horas na paralisação que causou tumulto nesta segunda-feira (11) na cidade. Com a decisão, os ônibus voltam a rodar nesta terça-feira, mas o fantasma da greve ainda não foi descartado.



A categoria se reuniu no final da tarde desta segunda e, inicialmente, aceitou a proposta de 7% de reajuste, mas eles ainda querem que o prefeito Marcelo Crivella sancione a lei que acaba com a dupla função. Uma nova assembleia está marcada para daqui a 24 horas para discutir os rumos do movimento.



De acordo com o prefeito, além do aumento de 7% no salário, também foi apresentada uma proposta de 50% na cesta básica, que passaria de R$ 200, para R$ 300. A assembleia que avaliou a proposta ocorreu na sede do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus do Rio (Sintraturb). As propostas foram formuladas em uma reunião de quatro horas com representantes das empresas de ônibus. Participaram do encontro representantes da categoria, dos empresários e da prefeitura do Rio de Janeiro.



O presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus do Rio de Janeiro, Sebastião José, que participou da reunião na sede da prefeitura, disse que a proposta não é boa, mas é razoável. "Diante do cenário político e econômico e da crise, nos parece uma proposta razoável. Mas não é boa", afirmou.



Os rodoviários decretaram a greve após dois anos sem aumento. Eles pedem 10% de reajuste, e as empresas ofereceram, inicialmente, 4% – 2% em junho e 2% em novembro.



Transtornos

Desde cedo, a greve afetou a rotina dos cariocas que, lotaram pontos de ônibus e esperam mais tempo do que o normal para se deslocar pela cidade. O Metrô chegou a ter o horário estendido para poder atender aos passageiros.