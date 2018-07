Rodoviários aceitam proposta de aumento salarial

Após três rodadas de negociações, os rodoviários decidiram aceitar a contraproposta dada pelos patrões. Decisão foi tomada pelos profissionais durante assembleia realizada nesta terça (17), na sede do sindicato da categoria, localizada no bairro de Santo Amaro, centro do Recife. Com a decisão, o aumento salarial passa a ser de 4% e o vale alimentação chega a R$ 250.





De acordo com a assessoria de imprensa do Sindicato dos Rodoviários do Recife, houve ganho para categoria. "Também foram aprovados a não terceirização no setor, a manutenção dos postos de trabalho dos cobradores e o intervalo intrajornada de 30 minutos até 4 horas, sendo as duas últimas horas remuneradas, a partir da vontade do rodoviário em fazer as horas", diz nota divulgada pelo sindicato.Apesar de a decisão ser da maioria dos rodoviários, um grupo de oposição declarou insatisfação e não negou a possibilidade de realizar novos protestos. Durante as reuniões de negociação com o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiro de Pernambuco (Urbana-PE) realizadas nos dias 3 e 12 de julho, os trabalhadores dissidentes realizaram um ato parando os coletivos na ponte Duarte Coelho, no Centro do Recife.