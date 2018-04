Rock in Rio 2019 terá espaço para representar favela carioca

– são pelo menos de 30 metros de altura, decorados com grafites

"Quando eu era pequeno, era filho de um grande empreendedor e a gente morava em Copacabana, em uma mansão. Cresci subindo o morro do Túnel Velho e brincava na favela. A gente jogava ping-pong na favela. Tinha uma diferença enorme de dinheiro, de qualidade de vida, mas esse era o mundo que a gente vivia. Hoje, a favela representa medo para as pessoas. Esse projeto coloca uma luz. A gente está abrindo uma discussão. É debater o que o poder público pode e deve fazer para a gente melhorar, para dar um primeiro passo", contou o presidente do Rock in Rio, Ricardo Medina.













































Diretor do Palco Sunset, bastante elogiado nas edições passadas do Rock in Rio, Zé Ricardo será o responsável pela curadoria artística do Espaço Favela. A ideia é que os palcos representem diferentes manifestações culturais, que englobam samba, funk, MPB e até grupos de percussão e orquestras. Tudo será feito em parceria com o Viva Rio e a Cufa (Central Única das Favelas), que estiveram presentes do evento de lançamento do espaço.



"Essa proposta tem uma responsabilidade muito grande, que é darmos luz a talentos que existem dentro das comunidades cariocas. Não tem nada de assistencialista. Não tem nada de ajudazinha. Não. A gente está indo lá contratar grandes artistas, porque as comunidades têm grandes artistas", explicou o curador, Zé Ricardo.



Cada um dos sete dias de festival terá uma atração principal no Espaço Favela, que vai ganhar um cachê de R$ 50 mil, sem despesas, para se apresentar no Rock in Rio. O curador ainda anunciou a criação de um espetáculo exclusivo ao lado de Guti Fraga, d o Nós do Morro, com música, dança e teatro, que será montado com artistas de comunidades e apresentados no Espaço Favela pelo menos três vezes ao dia.



O local ainda vai abrigar cinco botecos vencedores de um concurso que o festival pretende realizar. Os donos dos estabelecimentos ganharão equipamentos para se instalarem no espaço e terão liberdade para comercializar seus produtos no local, ganhando mais renda, experiência e autonomia para avançar no mercado de trabalho.



O Sebrae, que também entrou em parceria com o Rock in Rio, vai realizar o treinamento destes profissionais. Além disso, estudantes de diferentes áreas de estudo que se relacionam à organização do festival poderão acompanhar o trabalho dos profissionais do Rock in Rio no período de montagem da estrutura do evento e de execução dos shows.



Roberto Medina ainda anunciou que deve escolher uma comunidade para servir de modelo, para tentar regularizar a situação de moradia. Também estão previstas ações de qualificação empresarial, formalização de negócios, formação de redes empreendedoras e acesso a financiamentos com taxas especiais.

"Estava indo para o Rock in Rio e, no rádio, estava acontecendo um tiroteio na Rocinha. Era muito estranho, porque você tinha um tiroteio ali, todo mundo com medo, e você tinha 120 mil pessoas no Rock in Rio em paz, brincando, cantando. O Rio de Janeiro não é do tiroteio, o Rio de Janeiro era o que estava lá. A gente está com a sensação de insegurança ainda maior do que a insegurança", opinou o criador do festival carioca.