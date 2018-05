Rocinha: PM morre, outro fica ferido e dois moradores são baleados

Autoestrada Lagoa-Barra chegou a ficar fechada durante os confrontos

Um policial militar morreu, outro ficou ferido e dois moradores foram baleados, durante um confronto na favela da Rocinha, em São Conrado, zona sul do Rio, na tarde desta quarta (9). Os agentes de segurança eram do Batalhão de Choque da PM e faziam parte da ação continuada na comunidade. Eles foram atingidos durante patrulhamento, segundo a polícia, que ainda não confirmou o local exato dos confrontos.



A vítima fatal foi o 2º sargento Anderson Luiz Rosa da Conceição, de 40 anos, que chegou a ser socorrido por uma aeronave da corporação e levado para o Hospital Central da PM, no Estácio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Há 16 anos na corporação, ele deixa esposa e quatro filhos. Com ele, estava ainda o soldado Janddre Dias Silva, baleado na perna direita e socorrido no mesmo hospital. O estado de saúde dele é estável.



Ambos os civis baleados foram encaminhados ao Hospital Miguel Couto, na Gávea. Um deles teria levado um tiro de raspão e já teria sido liberado. O outro não foi identificado e não há informações sobre seu estado de saúde. Desde cedo, moradores relataram medo dos tiros em redes sociais. Crianças ficaram presas em creches, uma vez que os pais não conseguiram sair à rua para buscá-las.



Por conta da intensa troca de tiros, a autoestrada Lagoa-Barra, principal ligação da zona sul com a zona oeste, ficou fechada por cerca de uma hora e meia, entre 17h e 18h30, segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, no trecho entre o shopping Fashion Mall, em São Conrado, e a praça Sibelius, na Gávea. Houve trânsito na região.