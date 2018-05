Riotur antecipa inscrições de blocos para o Carnaval de 2019

Por conta da confusão e da desorganização no bloca da Favorita, em Copacabana, a Riotur decidiu que os megablocos só terão permissão para desfilar no Centro do Rio, a partir do Carnaval do ano que vem. Na avaliação da instituilão, o a região é o local ideal para esse tipo de aglomeração or ter um número menor de moradores, maior disponibilidade de diferentes modais de transporte e mais ampla capacidade das estações.

A Riotur antecipou para esta quarta (2) a primeira fase do processo de inscrição dos blocos de rua para o Carnaval Rio 2019. Os interessados poderão realizar o cadastro no site até o dia 15 de junho, através do preenchimento de um formulário online para registro preliminar, informando dados e contatos pessoais do responsável, além de informações do bloco, como nome, local, data, horário, formato do desfile e público estimado.Após esta primeira etapa, o organizador receberá um protocolo com o número de inscrição, além de um cronograma e um passo a passo para as próximas etaoas. O processo tem cincuo fases ao todo, incluind análise de inscrição, entrega do resultado de deferimento ou indeferimento do cadastro, validação dos documentos, incluindo o nada opor dos órgãos públicos, e posterior entrega do documento definitivo de autorização e assinatura do termo de compromisso, sendo esta a única etapa presencial.Segundo a Riotur, a antecipação das inscrições foi feita com o objetivo de "melhorar a organização do Carnaval Rio 2019, para que seja possível dimensionar a festa com a antecedência necessária e promover um carnaval de rua mais eficiente. O mote para o próximo ano é focar na qualidade e não na quantidade".