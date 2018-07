Rio+Seguro reduz em até 38% crimes em Copacabana e Leme

Levantamento aponta diminuição de até 38% em casos de furtos de rua e roubos nos primeiros seis meses do programa

Nesta terça-feira (24), o prefeito Marcelo Crivella apresentou um levantamento sobre a redução de crimes em Copacabana e Leme com o Rio+Seguro. Os números foram tema de sessão oficial do GGIM (Gabinete de Gestão Integrada Municipal), no COR (Centro de Operações do Rio).O estudo aponta a diminuição de até 38% em casos de furtos de rua e roubos e furtos de veículos e de 16% nos roubos a pedestres, de celular e em coletivo nos bairros nos primeiros seis meses de funcionamento do Rio+Seguro. O programa pioneiro da prefeitura dá apoio à segurança pública.

A ação na região é coordenada pela Seop (Secretaria de Ordem Pública) e conta com a participação de sete órgãos municipais, além de reforço da Polícia Militar (PM). O objetivo é combater crimes e promover o ordenamento urbano.

Em novembro do ano passado, mês que antecede a implantação do programa, Copacabana e Leme registraram 675 casos de furtos em geral (exceto de veículos), número que caiu para 423 em maio deste ano. A redução aconteceu também nos casos de roubo e furto de automóveis (de oito para cinco), no mesmo período, e nos de roubo a pedestres, de celular e em coletivo (82 em novembro de 2017 e 69 em maio de 2018). Na época anterior ao Rio+Seguro, alguns desses indicadores apresentavam crescimento: furtos em geral, 7%; roubos a pedestres, 11%.

Além disso, a fiscalização sobre atividade econômica (ambulantes e comércio em geral) e estacionamento irregular e o acolhimento a pessoas em situação de rua reduziram em até 52% o volume de queixas da população sobre esses assuntos no canal 1746.

O levantamento da Seop foi feito com base em dados do ISP (Instituto de Segurança Pública) e do serviço 1746. No período, o programa realizou 200 prisões, 266 apreensões de menores e 3.860 ações de videomonitoramento.

No caso dos indicadores monitorados pelo 1746, houve queda acentuada no volume de queixas relativas à fiscalização de atividade econômica (52%); estacionamento irregular e reboques (32%); e população em situação de rua (32%).