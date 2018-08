Rio tem tarde mais fria do ano

°

°

°C, segundo o G1

O Rio de janeiro registrou, nesta terça-feira (7), a tarde mais fria do ano, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A temperatura máxima foi de 20,6C em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade, enquanto a mínima foi de 14,5C no Alto da Boa Vista, na zona norte.Até então, a menor temperatura havia sido registrada no dia 15 de junho, quando os termômetros marcaram 21,2. Ainda de acordo com o instituto, o tempo continua nublado na próxima quarta-feira (8).