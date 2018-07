Rio tem o 74º policial morto neste ano

Desde o começo do ano, 74 agendes de segurança foram assassinados no Rio de Janeiro. A morte mais recente foi do sargento da Marinha Gilson Araújo Barros, de 37 anos. O corpo do militar foi encontrado na manhã desta quarta-feira (18) dentro do próprio carro, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Gilson Araújo Barros foi atingido com um tiro no rosto.



De acordo com a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, o sargento pode ter sido vítima de uma tentativa de assalto. Ele estava na Marinha há 20 anos. O Portal dos Procurados do Disque Denúncia passou a oferecer R$ 5 mil de recompensa para quem der informações que levem à prisão dos assassinos do.



Nos sete primeiros meses do ano, foram assassinados 60 policiais militares, cinco policiais civis, três agentes penitenciários, três militares do Exército, um guarda municipal, um policial federal e o sargento da Marinha.



Informações que possam contribuir para localizar os envolvidos no crime devem ser encaminhadas pra o WhatsApp ou Telegram do Portal dos Procurados (21) 98849-6099 ou ao Disque Denúncia, pelo número (21) 22533-1177.