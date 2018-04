Rio tem a madrugada mais fria do ano

Segundo Alerta Rio, da prefeitura, temperatura chegou a 15,4°C, no Alto da Boa Vista; durante o dia, previsão é de sol e clima ameno

O município do Rio registrou a madrugada mais fria do ano, nesta quarta (18), quando os termômetros atingiram 15,4°C, no Alto da Boa Vista, por volta das 5h15, batendo o recorde anterior de 16,2°C, registrado um dia antes, na terça (17), segundo o Sistema Alerta Rio, da prefeitura. No Estado do Rio, houve temperaturas ainda mais baixas, chegando à mínima de -3,7°C, no Parque Nacional do Itatiaia, na Serra da Mantiqueira.



Nesta quarta, as temperaturas seguem amenas na cidade, variando entre 15°C e 30°C, de acordo com o Alerta Rio, com céu parcialmente nublado, sem possibilidade de chuvas e com ventos fracos a moderados, por conta da atuação de um sistema de alta pressão. O clima deve continuar desta mesma forma pelo menos até domingo (22), segundo a previsão.