Rio tem 4 casos suspeitos de sarampo

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que há quatro casos de sarampo em investigação no Rio de Janeiro. Apesar de um deles ter tido resultado preliminar positivo, ainda é preciso aguardar a confirmação do diagnóstico pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Diante da suspeita, a SES e a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro estão realizando ações de prevenção e bloqueio da doença. Uma delas é a vacinação no campus da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no Centro.



O imunizante está no calendário de vacinação da criança, que é recomendado pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. O sarampo é uma doença infecciosa muito comum na infância.