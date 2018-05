Rio pode ter falta de água com greve dos caminhoneiros

Bloqueio nas estradas gera dificuldade na entrega de produtos químicos, e companhia pede que população economize

A Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio) pode ter o fornecimento de água à população comprometido, por conta da greve dos caminhoneiros, que chegou ao seu 4º dia nesta quinta (24). Isso porque os bloqueios em estradas fluminenses têm gerado dificuldades na entrega dos produtos químicos utilizados no tratamento da água, que estão em baixa nos estoques da empresa.



"O Governo do Estado e a Cedae estão em contato com os fornecedores de produtos químicos e órgãos competentes a fim de evitar que haja atrasos e interrupção no fornecimento dos mesmos e, dessa forma, visa garantir o tratamento de água nas estações operadas pela companhia. No momento, a dificuldade de entrega está causando baixa no estoque dos produtos químicos", informou a Cedae, por meio de nota.



Apesar de o serviço ainda não estar comprometido, a companhia já pediu que a população economize água: "A Cedae permanecerá agindo para que suas atividades de produção continuem sem interrupção, no entanto, pede à população que economize água até que seja restabelecida a normalidade na entrega dos produtos químicos necessários e fundamentais ao tratamento".