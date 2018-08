Rio Guandu está com nível de coliformes fecais acima do permitido

Ministério Público Federal cobra realização obras no rio que fornece água para abastecer a cidade do Rio de Janeiro

Um estudo realizado pelo IDEC (Instituto de Defesa do Consumidor) identificou altas presenças de coliformes fecais no Rio Guandu, de onde é captada a água que abastece o consumo humano na cidade do Rio de Janeiro. A presença de tais bactérias compromete a potabilidade da água que chega às casas dos cidadãos fluminense. Assim, o MPF (Ministério Público Federal) move uma Ação Civil Pública para a realização de obras de proteção da tomada as águas do Rio.



A Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro) informou que as obras seriam realizadas por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), com um custo de R$ 558 milhões. Porém o contrato foi rescindido em 2015, devido a um aumento de custo acima do permitido na Lei de Licitações. Com a crise que atingiu o estado do Rio de Janeiro, as obras ficaram paralisadas desde então.



"Acontece que o Estado do Rio de Janeiro e a CEDAE, notadamente no que se refere a intervenções essenciais para a proteçãoda qualidade da água e garantia da saúde humana, não podem, a seu talante, de maneira desproporcional e desarrazoada, desistir de fazer as obras e praticar as ações necessárias, porque a população não pode ficar esperando mais duas e outras tantas décadas de protelação ate que seu direito básico comece a ser novamente planejado, enquanto ela continua consumindo a água do sistema Guandu-Lajes, que a cada ano apresenta cada vez maiores indicadores que superam os padrões permitidos de E.Coli", afirmou o procurador da República Jaime Mitropoulos, autor da ação civil pública.