Rio Grande completa 54 anos com obra da 1ª unidade dos bombeiros

Também é previsto para entrar em operação na cidade neste ano a primeira turma da GCM (Guarda Civil Municipal). Porém, a unidade só deve entrar em funcionamento no segundo semestre deste ano, já que o edital para contratação dos agentes ainda não foi publicado.



A abertura da celebração começa com uma missa de ação de graças, que será realizada na Paróquia São Sebastião às 19h e, em seguida, acontece a abertura do Festival co Cambuci, que segue até domingo (6).



A cidade



Rio Grande é a menor cidade do ABC, com 37 quilômetros quadrados de extensão e pouco mais de 44 mil habitantes e tem 100% de seu território em área de manancial. Até 1964, o município pertencia a Ribeirão Pires.

A cidade de Rio Grande da Serra completa nesta quinta-feira (3) 54 anos de emancipação político-administrativa. A celebração será feita com o início da construção do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros do município.A obra está prevista para ser entregue até agosto. A unidade será erguida na avenida Jean Lieutaud, na Vila Lavínia. O custeio será arcado pela Abiquim (Associação Brasileira da Indústria Química), por meio de parceria firmada com a cidade, que cederá a área para a construção.Rio Grande era a única cidade do ABC que não tem uma unidade da corporação. Os casos de emergência atualmente são atendidos pelos batalhões de Mauá ou Santo André.