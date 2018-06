Rio decreta ponto facultativo em dias de jogos do Brasil

A prefeitura do Rio publicou na edição desta quarta-feira (13), no Diário Oficial do Município, decreto que determina ponto facultativo nas repartições para que funcionários possam assistir aos jogos da seleção brasileira, na primeira fase da Copa do Mundo.

De acordo com o decreto, não haverá expediente no dia 22 de junho (sexta-feira), dia do jogo entre Brasil e Costa Rica, às 9h, e no dia 27, da partida contra a Sérvia, às 15h, as repartições vão funcionar de 8h às 13h.

O governo do Estado também decretou ponto facultativo nos dias 22 e 27 de junho. O governador Luiz Fernando Pezão assinou decreto na segunda-feira (11) liberando os servidores públicos para acompanhar os jogos.