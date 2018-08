Rio amanhece com três operações policiais

Polícia atua na zona oeste e da zona norte da capital, além de uma comunidade em Niterói

Nesta segunda-feira (6), a Pmerj (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) realiza três operações no Rio de Janeiro: na comunidade Cidade de Deus, na zona oeste da capital, no Complexo do Chapadão, na zona norte, e na comunidade do Estado, em Niterói.



A operação na Cidade de Deus visa combater o tráfico de drogas na comunidade. Equipes do 18º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e do Comando de Operações Especiais atuam na região, desde as primeiras horas do dia. Segundo a página OTT-RJ (Onde tem Tiroteio – RJ), tiros foram relatados nas localidades 13 e 15 pouco depois da meia-noite.



No Complexo do Chapadão, equipes do 41º BPM (Irajá) realizam uma ação para reprimir o tráfico de drogas e prender criminosos que atuam na região. A Pmerj também atua na comunidade do Estado, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A página OTT-RJ relatou tiros na região por volta das 6h. Ainda não há informações sobre feridos ou presos em nenhuma das operações.