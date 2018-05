Ribeirão Pires tomba provisoriamente patrimônios municipais

Medida atende a três áreas do município, que serão avaliadas para ter a memória preservada definitivamente

O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural e Natural aprovou a abertura de estudos de tombamento de três áreas do município: Pedra do Elefante, Gruta Quarta Divisão e Casa de Oswald de Andrade.



De acordo com a Lei Municipal nº 5.907/14, que define a política municipal de patrimônio, as solicitações serão encaminhadas ao CATP (Centro de Apoio Técnico ao Patrimônio), departamento que fica encarregado de aprofundar os estudos sobre cada local.



Nesse período, os proprietários das áreas em que os pontos estão localizados podem recorrer, mas os três pontos ficam provisoriamente tombados.



A medida impede qualquer destruição ou descaracterização dos pontos pelo prazo de seis meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período até a conclusão da avaliação.



"Estamos avançando na política de preservação do patrimônio, que está prevista no Plano Diretor da Cidade, bem como no Plano Diretor de Turismo, concluído recentemente. Estamos dando o apoio necessário para que os estudos sejam feitos dentro do prazo legal e torcemos para que sejam aprovados, pois isso, garante a proteção permanente desses locais, que também são pontos turísticos da nossa cidade", afirmou o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico da cidade, César Ferreira.



Sobre os pontos tombados:



Pedra do Elefante: Levantamentos preliminares indicam que o local foi descoberto na década de 1950 por Valentino Redivo, quando das atividades de prospecção decorrentes da Pedreira da Quarta Divisão. Ele foi vereador e um dos fundadores da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) no município e na ocasião não permitiu que a rocha fosse dinamitada. Inicialmente chamada de "Pedra Grande", a rocha ganhou o nome de "Elefante". A rocha está localizada no alto do Morro da Suindara, na divisa de Ribeirão Pires com Suzano, e é um dos primeiros pontos turísticos naturais do município. A rocha está inserida em uma área de Mata Atlântica, cercada por mananciais.



Gruta da Quarta Divisão: Catalogada em 1987 pela Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE), a Gruta Paraíso é considerada a maior gruta granítica do Brasil, com 19 metros de desnível e 130 de projeção horizontal. Possui salões amplos, com blocos amparados um sobre o outro e travados por gravidade. A gruta recebe água de córregos da região e seu interior é dominado pelo constante som das águas. Ela está inserida em Área de Preservação Permanente (APP).



Casa de Oswald de Andrade: Levantamentos preliminares indicam que a casa de campo realmente pertenceu ao um escritor, ensaísta e dramaturgo brasileiro Oswald de Andrade, chegando a ser muito frequentada por ele em seus últimos anos de vida. Na obra Oswald de Andrade: Biografia, aparecem brevíssimas referências que confirmam seu sítio em Ribeirão Pires.